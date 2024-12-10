Михаин Лопес: «В России великие традиции борьбы. Это особенная страна, тут особенные люди»

Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес заявил об особом отношении к России.

Кубинский борец греко-римского стиля Лопес станет гостем турнира National Fighting League, который пройдет в Ингушетии 21 декабря. Также он проведет несколько мастер-классов с двукратным олимпийским чемпионом россиянином Абдулрашидом Садулаевым.

«Это особенная страна, тут особенные люди. Меня всегда так тепло и гостеприимно встречают здесь, всегда доброжелательны. В России большие и великие традиции борьбы, я с удовольствием в очередной раз посещу страну и встречу своих добрых друзей. Убежден, что мне также удастся поделиться опытом с юными спортсменами во время поездки», – сказал Лопес.