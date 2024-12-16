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Абдулрашид Садулаев: «Чемпион UFC не потянет бой с олимпийским чемпионом. Разные уровни»

Абдулрашид Садулаев высказался о борцах, которые уходят в смешанные единоборства.

– Есть ли в Дагестане конкуренция между борьбой и ММА?

– Вольная борьба – национальный вид спорта. Прежде чем идти в бои, практически все проходят через нее. Процентов 70 выступающих в ММА – люди с борцовской базой. Многие в Дагестане уходят в смешанные единоборства. Не все хотят ждать 10-15 лет, чтобы добиться чего-то. Потому что в борьбе быстрых результатов не бывает. Поэтому 1-3 года занимаются в секции, а потом переходят на бои. Кто-то здесь себя находит, другие идут в смежные виды – панкратион, грэпплинг.

– Какое у вас отношение к этой ситуации?

– Для России в целом и Дагестана в частности это однозначно хорошо. Имена тех же Хабиба [Нурмагомедова] и Ислама [Махачева] знают во многих странах. Женщина из какой-нибудь деревни, ни разу не слышавшая о Дагестане, благодаря им узнает о таком регионе. Это безусловный импульс.

– Можете сравнить уровень борьбы у олимпийских чемпионов и топов UFC?

– Разный уровень совершенно. Это разные виды спорта. Если в UFC тебе проходят в ноги, ты можешь лежать в партере полчаса. А у нас пять секунд полежишь на ковре – проиграешь. В борьбе любой бросок может решить твою судьбу. Чемпион UFC, конечно, не потянет с олимпийским чемпионом. Разные уровни. Олимпийскому чемпиону будет легче перейти в ММА – за два года поставить стойку и провести пять-шесть боев.

– Какой у вас топ-5 бойцов UFC?

– Ислам, Анкалаев, Двалишвили, Чимаев… За Мухаммада Мокаева болел – яркий чувак, но его почему-то убрали.

– Вам больше нравятся представители борцовского стиля?

– Не сказал бы. UFC – это шоу. Набирают популярность яркие бойцы. Шара Буллет сейчас на слуху, так он показывает зрелищные схватки. Публике нужна кровь, давайте будем откровенны. Раньше ее давали гладиаторские бои, а теперь их вывели на более коммерческий и современный уровень. Каждый раз люди ждут, что кто-то из бойцов выкинет что-то яркое.

– Не думаете, что в борьбе нужны элементы такого шоу, трэш-ток, к примеру?

– Борьбе есть к чему стремиться, чтобы вывести ее на другой уровень. Потихоньку идут, шаг за шагом. «Лигу Поддубного» сделали впервые под эгидой Международной федерации борьбы. Не так, как UFC, но развиваемся, – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
logoАбдулрашид Садулаев
logoсборная России по борьбе
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