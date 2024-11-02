  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира
1

Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил с победой на ЧМ борца Абдулрашида Садулаева.

Садулаев победил на чемпионате мира в албанской Тиране в категории до 92 кг, выступая в нейтральном статусе. Он является двукратным олимпийским чемпионом, но в Играх-2024 не участвовал из-за недопуска МОК. 

«Поздравляю вас с блестящей победой. Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило Вас, закалило характер, сделало сильнее.

И на чемпионате мира в Тиране вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Убежден, что ваш яркий триумф станет примером для будущих поколений спортсменов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в поздравлении президента России, опубликованном на сайте Кремля. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Kremlin.ru
logoВладимир Путин
вольная борьба
logoсборная России по борьбе
logoАбдулрашид Садулаев
Рекомендуем
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Михаил Мамиашвили: «Вопрос участия борцов в международных стартах решен. И всему спортивному миру пора прийти к тому, что ограничения – деструктивная позиция»
22 минуты назад
Мамиашвили о победе Садулаева в категории до 92 кг: «Это удивительное событие. Переместиться на вес ниже – колоссальное испытание»
сегодня, 07:53
Олег Матыцин: «Поздравляю Садулаева с блестящей победой на чемпионате мира. «Русский танк» доказал на ковре свое превосходство, мастерство и талант»
1вчера, 17:01
Мамиашвили о недопуске борцов на Олимпиаду: «МОК принял окончательное решение, оно было преступной ошибкой»
3вчера, 15:26
Абдулрашид Садулаев: «Это был принципиальный чемпионат мира, он нужен был мне не меньше, чем Олимпиада. Последний год был очень тяжелый»
131 октября, 20:48
Михаил Мамиашвили: «В спорте и мировой борьбе Садулаев – это явление. Его успех феноменален»
131 октября, 20:37
🥇🥈🥉 Садулаев победил на чемпионате мира по борьбе, Магомаев взял серебро, Шериев – бронзу
731 октября, 19:44
Садулаев и Магомаев вышли в финал чемпионата мира по борьбе, Шериев проведет поединок за бронзу
530 октября, 19:13
Садулаев выиграл первую схватку после возвращения на международные турниры. Он победил в квалификационном поединке на ЧМ
130 октября, 13:40
Российский борец Лалаев взял бронзу ЧМ по неолимпийским весам. Его соперник не вышел на медальную схватку, опоздав из-за пробки
1229 октября, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22
Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»
226 января 2023, 14:01