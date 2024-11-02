Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил с победой на ЧМ борца Абдулрашида Садулаева.

Садулаев победил на чемпионате мира в албанской Тиране в категории до 92 кг, выступая в нейтральном статусе. Он является двукратным олимпийским чемпионом, но в Играх-2024 не участвовал из-за недопуска МОК.

«Поздравляю вас с блестящей победой. Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило Вас, закалило характер, сделало сильнее.

И на чемпионате мира в Тиране вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Убежден, что ваш яркий триумф станет примером для будущих поколений спортсменов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в поздравлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.