Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира
Садулаев победил на чемпионате мира в албанской Тиране в категории до 92 кг, выступая в нейтральном статусе. Он является двукратным олимпийским чемпионом, но в Играх-2024 не участвовал из-за недопуска МОК.
«Поздравляю вас с блестящей победой. Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило Вас, закалило характер, сделало сильнее.
И на чемпионате мира в Тиране вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Убежден, что ваш яркий триумф станет примером для будущих поколений спортсменов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в поздравлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.
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