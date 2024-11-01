Олег Матыцин: «Поздравляю Садулаева с блестящей победой на чемпионате мира. «Русский танк» доказал на ковре свое превосходство, мастерство и талант»

Олег Матыцин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира.

Садулаев победил на турнире в албанской Тиране в категории до 92 кг. Для него это шестое золото чемпионатов мира.

Россиянин выступал в нейтральном статусе.

«Поздравляю Абдулрашида Садулаева с блестящей победой на чемпионате мира по борьбе. Наши борцы всегда занимали лидирующие позиции в мире, и отрадно, что традиции продолжаются.

После несправедливого и политизированного недопуска сначала на квалификационный предолимпийский турнир, а затем и на сами Олимпийские игры в Париже «Русский танк» доказал на ковре свое превосходство, мастерство и талант, став шестикратным чемпионом мира», – сказал экс-министр спорта России.