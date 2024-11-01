Дмитрий Васильев: «Без россиян любые соревнования становятся менее легитимными. На форумах в разных странах болельщики уже требуют возврата наших атлетов»

Дмитрий Васильев заявил, что турниры без россиян становятся менее легитимными.

«Яркая победа Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира [по вольной борьбе] – прямое доказательство преступной политики [главы Международного олимпийского комитета] Томаса Баха и его банды. Потому что не допускать на Олимпийские игры спортсменов, которые абсолютно ни в чем не виноваты, это даже не нарушение закона, а преступление.

История, конечно, обязательно даст оценку действиям Баха и его сподвижникам. Успех Садулаева подчеркивает главный тезис – наши спортсмены являются основными претендентами на золотые медали на соревнованиях любого ранга, включая Олимпийские игры.

Без российских атлетов любые соревнования становятся, можно сказать, менее легитимными. В их отсутствие турниры, конечно, очень многое теряют в зрелищности и интриге. И на форумах в разных странах болельщики уже требуют возврата наших атлетов на международную арену во многих видах спорта.

Потому что на соревнованиях без них порой уже практически нет такой нужной спорту и болельщикам остроты, интриги и накала страстей», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .