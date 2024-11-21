Мамиашвили переизбрали на пост президента Федерации спортивной борьбы России.

Отчетно-выборная конференция ФСБР прошла сегодня в Москве. Михаил Мамиашвили был единственным кандидатом, его избрали единогласно.

Мамиашвили 61 год, он возглавляет ФСБР с 1997-го.