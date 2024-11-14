Михаил Мамиашвили стал единственным кандидатом на выборах президента ФСБР.

Мамиашвили возглавляет Федерацию спортивной борьбы России с 1997 года. Он является трехкратным чемпионом мира и Европы, а также олимпийским чемпионом 1988 года.

Выборы в организации пройдут 21 ноября.