Мамиашвили стал единственным кандидатом на выборах президента ФСБР
Михаил Мамиашвили стал единственным кандидатом на выборах президента ФСБР.
Мамиашвили возглавляет Федерацию спортивной борьбы России с 1997 года. Он является трехкратным чемпионом мира и Европы, а также олимпийским чемпионом 1988 года.
Выборы в организации пройдут 21 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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