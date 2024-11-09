  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Олег Матыцин: «Не знаю, произойдет ли в 2025 году позитивный сдвиг по отношению к российскому спорту. Все зависит прежде всего от нас»
0

Олег Матыцин: «Не знаю, произойдет ли в 2025 году позитивный сдвиг по отношению к российскому спорту. Все зависит прежде всего от нас»

Олег Матыцин оценил избрание россиян на посты в международных федерациях.

В октябре россияне Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина были переизбраны на должности вице-президентов Объединенного мира борьбы (UWW), Василий Титов был переизбран в исполком Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я уверен, что это прежде всего демонстрация уважения и признания авторитета этих людей. Но это не новость, они всегда были влиятельными фигурами и, если можно так сказать, игроками не только в российском спорте, но и на международной арене.

И то, что это еще раз подтверждено, говорит как минимум о сохранении авторитета российского спорта и наших федераций. Потому что в любом случае роль личности в истории никто не отменял. И названные вами люди всегда символизировали победы российского спорта, уважение к международным традициям и понимание того, что Россия всегда играла важную роль в мировом спорте.

Поэтому это не потепление в отношении к нам, а подтверждение еще раз российского спорта как очень важного и надежного партнера в международном спортивном движении», – сказал глава комитета Госдумы по спорту Матыцин, комментируя избрание на руководящие посты в федерациях Мамиашвили, Ярыгиной и Титова.

«Я не знаю, произойдет ли в 2025 году позитивный сдвиг по отношению к российскому спорту, все зависит прежде всего от нас. Надо понимать, что многое зависит от того, насколько мы будем активны и конструктивны, насколько мы будем демонстрировать устойчивость нашей национальной системы спорта и одновременно уважения принципов международного спорта.

И в отстаивании истинных принципов международного спорта – при недопустимости дискриминации и обязательности участия наших спортсменов на равных правах в международном спортивном движении. Поживем – увидим, но важно руководствоваться собственным мнением и собственными взглядами и стандартами на построение национальной системы спорта», – добавил Матыцин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Государственная дума
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
FIG
Наталья Ярыгина
logoОлег Матыцин
UWW
Василий Титов
Федерация гимнастики России
Рекомендуем
Гимнастика в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Семенова собирается выступать за Армению
сегодня, 07:16
Василий Титов будет руководить исполкомом ОКР до выборов нового главы организации
17 ноября, 11:33
Гимнасты Маринов и Найдин перенесли операции и смогут возобновить полноценные тренировки в декабре
28 октября, 17:38
Нагорный о гимнастической Премьер-лиге: «В наших интересах максимально быстро выстроить взаимоотношения с иностранными спортсменами»
428 октября, 12:57
Ирина Винер: «Крамаренко чувствует себя прилично, восстанавливается»
126 октября, 20:13
Анастасии Близнюк предложили продолжить работу со сборной Китая по художественной гимнастике
126 октября, 08:33
Ирина Винер: «Будем надеяться, что Ватанабе будет думать о прогрессе художественной гимнастики. Без России, Беларуси это очень сложно»
325 октября, 14:14
Валентина Родионенко: «Есть надежды, что санкции снимут, нас вернут на международную арену. В МОК, судя по всему, грядут большие перемены»
1225 октября, 13:51
Четверо россиян избраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики
25 октября, 10:06
Винер о переизбрании Титова: «Это большая победа на сегодняшний день с учетом того непростого положения, в котором мы находимся»
325 октября, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
710 октября, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1230 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55