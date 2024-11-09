Олег Матыцин: «Не знаю, произойдет ли в 2025 году позитивный сдвиг по отношению к российскому спорту. Все зависит прежде всего от нас»

Олег Матыцин оценил избрание россиян на посты в международных федерациях.

В октябре россияне Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина были переизбраны на должности вице-президентов Объединенного мира борьбы (UWW), Василий Титов был переизбран в исполком Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я уверен, что это прежде всего демонстрация уважения и признания авторитета этих людей. Но это не новость, они всегда были влиятельными фигурами и, если можно так сказать, игроками не только в российском спорте, но и на международной арене.

И то, что это еще раз подтверждено, говорит как минимум о сохранении авторитета российского спорта и наших федераций. Потому что в любом случае роль личности в истории никто не отменял. И названные вами люди всегда символизировали победы российского спорта, уважение к международным традициям и понимание того, что Россия всегда играла важную роль в мировом спорте.

Поэтому это не потепление в отношении к нам, а подтверждение еще раз российского спорта как очень важного и надежного партнера в международном спортивном движении», – сказал глава комитета Госдумы по спорту Матыцин , комментируя избрание на руководящие посты в федерациях Мамиашвили, Ярыгиной и Титова.

«Я не знаю, произойдет ли в 2025 году позитивный сдвиг по отношению к российскому спорту, все зависит прежде всего от нас. Надо понимать, что многое зависит от того, насколько мы будем активны и конструктивны, насколько мы будем демонстрировать устойчивость нашей национальной системы спорта и одновременно уважения принципов международного спорта.

И в отстаивании истинных принципов международного спорта – при недопустимости дискриминации и обязательности участия наших спортсменов на равных правах в международном спортивном движении. Поживем – увидим, но важно руководствоваться собственным мнением и собственными взглядами и стандартами на построение национальной системы спорта», – добавил Матыцин.