Абдулрашид Садулаев: «Есть ли цель стать абсолютным рекордсменом по победам на ЧМ? Конечно! Плох тот солдат, который не хочет стать генералом»
Садулаев рассказал о цели стать рекордсменом по количеству побед на ЧМ.
На прошедших в албанской Тиране соревнованиях Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира. Он одержал победу в категории до 92 кг.
«Есть ли цель – стать абсолютным рекордсменом по победам на чемпионатах мира? Конечно!
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому и у меня есть цель, мотивация. Буду бороться, пока есть желание и здоровье», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.
«Он наш старший брат». Садулаева нет в Париже, а золото взял парень, который тренируется… с ним в зале
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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