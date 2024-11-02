Мамиашвили о победе Садулаева в категории до 92 кг: «Это удивительное событие. Переместиться на вес ниже – колоссальное испытание»

Михаил Мамиашвили назвал удивительным событием победу Садулаева на ЧМ.

Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях прошел в албанской Тиране. Российские борцы выступали в нейтральном статусе.

– Для большинства болельщиков чемпионат мира запомнится победой Абдулрашида Садулаева, причем победой не в привычных для него 97 кг, а в 92...

– Почему так популярны, так привлекательны Олимпийские игры? Это наглядная возможность увидеть безграничные возможности человека, на Олимпиадах всегда есть место большому событию. Этот чемпионат мира в отношении Абдулрашида ничем не уступал. Переместиться на вес ниже – уже колоссальное испытание.

Да, все мы за них переживали – сначала пандемия, потом санкции и полная неизвестность. Но нельзя сравнивать наши переживания с их, с тем, что они прошли, какие безумные решения пришлись на их долю.

И то, что сделал Садулаев после всего пережитого, действительно удивительное событие. Он и себе, и всему мировому сообществу доказал, что ограничения – это путь в никуда. Это путь, который разрушает саму суть спорта, – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.