Абдулрашид Садулаев: «Это был принципиальный чемпионат мира, он нужен был мне не меньше, чем Олимпиада. Последний год был очень тяжелый»
Садулаев завоевал золото на ЧМ в Тиране в категории до 92 кг. Он не выступал на Олимпиаде в Париже, потому что не получил допуск от МОК.
– Это был такой принципиальный чемпионат мира, он мне нужен был не меньше, чем Олимпийские игры. Последний год у меня был очень тяжелый, сейчас все позади. Сегодня я очень счастлив. Еще больше рад тому, что смог обрадовать всех этих людей.
Зал был полный, как они болели, я чувствовал эту поддержку. Особенно вчера во время схватки я помню, как я почувствовал, как зал подпрыгнул, когда я последнее действие сделал. Потом ко мне подходили, благодарили. Что может быть лучше этого?
– Многие называли ваш первый поединок на турнире – против Дэвида Тейлора – досрочным финалом.
– Уже года три‑четыре весь борцовский мир и все болельщики ждали этого поединка. По жеребьевке мы встретились в первой схватке, мне‑то без разницы, в какой схватке бороться. Но для зрителей и общего развития нашего спорта было бы, наверное, лучше встретиться в финале.
– Какую цель ставите перед собой сейчас?
– В данный момент хочу просто отдохнуть, в себя чуть прийти, – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.
«Хочу посвятить свою победу одному человеку, хорошему доктору, который поставил меня на ноги после чемпионата мира в прошлом году в Сербии. У меня была тяжелая травма, и я после схватки на следующий день улетел в Москву.
Сразу через день я уже лежал на операционном столе, он мне сказал, что на такую операцию надо настраиваться два дня. Я тогда не осознавал, насколько сложная и опасная операция у меня была. Хочу сказать огромное спасибо Дмитрию Михайловичу Дзукаеву, пожелать ему здоровья и долгих лет жизни», – добавил борец.
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