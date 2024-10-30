Садулаев и Магомаев вышли в финал чемпионата мира по борьбе, Шериев проведет поединок за бронзу
Абдулрашид Садулаев и Магомед Магомаев вышли в финал чемпионата мира по борьбе.
Чемпионат мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях проходит в албанской Тиране. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Двукратный олимпийский чемпион Садулаев в финале весовой категории до 92 кг поборется с грузином Мириани Майсурадзе.
Чемпион мира U23 Магомаев сразится за золото с Автандилом Кентчадзе из Грузии в категории до 79 кг.
Чемпион России Иналбек Шериев (до 70 кг) проведет схватку за бронзовую награду, олимпийский чемпион Заур Угуев (до 61 кг) поборется в утешительном раунде.
Финальные поединки пройдут 31 октября, начало – 20:00 по московскому времени.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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