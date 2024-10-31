Михаил Мамиашвили: «В спорте и мировой борьбе Садулаев – это явление. Его успех феноменален»

Михаил Мамиашвили назвал феноменальным успех Абдулрашида Садулаева.

Сегодня Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе. Он победил на турнире в албанской Тиране в категории до 92 кг.

«Учитывая все сложности, которые стояли на пути этого парня, за него надо очень порадоваться. В спорте и мировой борьбе Абдулрашид Садулаев — это явление. Его успех феноменален», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

Мамиашвили отметил, что борцы, завоевавшие на ЧМ медали, будут дополнительно награждены.

Помимо золота Садулаева, серебро взял Магомед Магомаев (до 79 кг), бронзу – Иналбек Шериев (до 70 кг). В греко‑римской борьбе бронзовые медали взяли Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Садык Лалаев (до 63 кг). Россияне выступали в нейтральном статусе.

«Все спортсмены, которые показали успешные результаты на турнире, будут в любом случае так или иначе поощрены. Конечно, ребята будут отмечены», – сказал глава ФСБР.