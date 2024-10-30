Садулаев выиграл первую схватку после возвращения на международные турниры. Он победил в квалификационном поединке на ЧМ

Борец Абдулрашид Садулаев победил в квалификационном поединке на ЧМ.

Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях проходит в албанской Тиране. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Садулаев, выступающий в категории до 92 кг, одержал победу со счетом 7:0 над американцем Дэвидом Тейлором.

Для российского борца это первый старт с момента недопуска на Олимпийские игры в Париже.

Садулаев – двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе. Тейлор – олимпийский чемпион Токио-2020 в весовой категории до 86 кг и трехкратный чемпион мира.