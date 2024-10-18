Тарасова о кандидатуре Дегтярева в главы ОКР: «За это берется серьезный человек, который знает эту работу, спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает»
Татьяна Тарасова оценила кандидатуру Михаила Дегтярева на пост президента ОКР.
Ранее стало известно о возможном назначении Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) при совмещении с должностью министра спорта.
Заслуженный тренер СССР Тарасова считает, что в первую очередь Дегтярев должен будет добиться снятия санкций с российского спорта.
«Это [снятие санкций] достижимо. Это первое, что он должен сделать. И если он это сделает, Родина его не забудет.
За это берется серьезный человек, который знает эту работу, знает спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает. Это делается не ради пиара. Мне кажется, что у него получится», – отметила Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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