МОК о совмещении Дегтяревым постов в Минспорте и ОКР: «Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов»
В МОК заявили, что в курсе возможного избрания Дегтярева новым президентом ОКР.
Ранее стало известно о возможном назначении Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) при совмещении с должностью министра спорта.
«Мы видели сообщения в СМИ о возможном назначении нового президента национального олимпийского комитета России.
Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов», – сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Р-Спорт»
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