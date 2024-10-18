МОК о совмещении Дегтяревым постов в Минспорте и ОКР: «Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов»

В МОК заявили, что в курсе возможного избрания Дегтярева новым президентом ОКР.

Ранее стало известно о возможном назначении Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР ) при совмещении с должностью министра спорта. «Мы видели сообщения в СМИ о возможном назначении нового президента национального олимпийского комитета России. Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов», – сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?