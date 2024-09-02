Александр Карелин: «Медведь был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно. Он был ориентиром для нас»

Александр Карелин рассказал, что Александр Медведь был ориентиром для борцов

Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по вольной борьбе Медведь ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Он был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно. А мне дал повод хвастать, что я следующий. Он был ориентиром для нас.

Пропагандист, популяризатор борьбы. Он и тренером работал, и руководителем федерации. Мне посчастливилось быть у него в гостях 4 июля, поговорили. Сегодня не стало нашего флагмана», – сказал Карелин.