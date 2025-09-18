Борец Сефершаев вернулся в Россию. Его продержали 7 часов в полиции Хорватии во время ЧМ

Борец Эмин Сефершаев вернулся в Россию после скандала в Хорватии.

Сефершаева продержали около 7 часов в полиции Хорватии после того, как он прилетел на чемпионат мира-2025 в Загребе. После его под конвоем вывезли в Сербию.

«Эмин Сефершаев вернулся в Россию. Самолет с ним на борту приземлился в Сочи», – сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

В организации отметили, что дорога из Загреба в Сочи получилась составной: из Хорватии он добрался до Белграда, оттуда – в турецкий Стамбул, после чего вернулся на родину.

«Ему предъявили, что это не он». Нашего борца 7 часов держали в полиции, а потом вывезли с ЧМ