Лопес о сравнениях с Карелиным: «Сравнить двух людей такого уровня невозможно. Мы родились ради того, чтобы творить историю»
Лопес – пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, у Карелина три золота Игр.
— Много лет будут спорить, кто более великий борец — вы или Александр Карелин. На вашей стороне 5 золотых медалей Игр, на его — 9 выигранных чемпионатов мира, ни одной проигранной схватки за 12 лет. Скажите свое слово по этой теме.
— Карелин — это легенда. Карелин — это Карелин, Михаин — это Михаин. Сравнить двух людей такого уровня невозможно, это два человека, которые творили историю. Мы родились ради того, чтобы творить историю.
Я хотел бы поблагодарить всех за то, что я сегодня здесь, в Новосибирске, на земле великого чемпиона, который вдохновил меня на то, чтобы добиться всех моих результатов. Этими результатами я обязан ему, поэтому я приехал сюда, чтобы пожать ему руку, — сказал Лопес во время визита в Россию.
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