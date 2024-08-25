Пятикратный олимпийский чемпион Лопес о поездке в Россию: «Это была моя мечта – оказаться в Новосибирске, где родился Карелин»

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе Александр Карелин Михаин Лопес сборная Кубы Борьба

Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес заявил, что рад побывать в России.

Лопес посетил Новосибирск как почетный гость международного турнира по греко-римской борьбе «Мемориал Аксенова».

По словам кубинского спортсмена, он мечтал оказаться на родине Александра Карелина.

«Я хочу поблагодарить за приглашение в Россию, для меня это была мечта – оказаться в Новосибирске, где родился лучший борец в истории. Теперь она сбылась.

Я был достаточно молод, когда увидел Карелина, и он тогда был вдохновением для всех молодых спортсменов и для меня. Думаю, что все результаты, которых я добился, были достигнуты благодаря Карелину, потому что он научил меня, каким должен быть настоящий чемпион», – сказал Лопес.

Он добавил, что встреча с Карелиным сподвигла его на то, чтобы продолжать спортивную карьеру после четырех побед на Олимпийских играх.

«Сегодня мы добиваемся чего-то очень важного в спорте и в борьбе – это союз двух стран, где мы создали великую историю для тех молодых людей, которые начинают путь в спорте», – приводит слова Лопеса ТАСС.

Самый сильный борец планеты в 41 год взял пятую Олимпиаду. У Карелина – три, скоро они встретятся

1 комментарий
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