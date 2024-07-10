Борец Мамедов, принявший приглашение на Игры-2024, в сборной представляет Москву, а не Дагестан. Глава московской федерации – брат Мамиашвили

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов, не отклонивший приглашение МОК на Олимпиаду, представляет в сборной команду Москвы.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов.

Из списка МОК только 23-летний Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили, комментируя возможное участие Мамедова в Олимпиаде, заявил, что ждет информацию от руководителя региональной федерации, которую представляет Шамиль.

Президентом Федерации спортивной борьбы Москвы является Виктор Мамиашвили, брат Михаила Мамиашвили.

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