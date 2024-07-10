Борец Мамедов, принявший приглашение на Игры-2024, в сборной представляет Москву, а не Дагестан. Глава московской федерации – брат Мамиашвили

Теги вольная борьба Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Париж-2024 Шамиль Мамедов Борьба

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов, не отклонивший приглашение МОК на Олимпиаду, представляет в сборной команду Москвы. 

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов.

Из списка МОК только 23-летний Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили, комментируя возможное участие Мамедова в Олимпиаде, заявил, что ждет информацию от руководителя региональной федерации, которую представляет Шамиль. 

Президентом Федерации спортивной борьбы Москвы является Виктор Мамиашвили, брат Михаила Мамиашвили. 

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11 комментариев
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Чтобы Шамиль поехал, нужно чтобы брат брата спросил, а это видимо занимает месяц с лишним, как раз чтобы испортить борцу возможность
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Главное в поиске врагов не выйти на самого себя
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Очевидно, братья общаются с помощью почтовых голубей или бутылочной почты.
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- как вы попали на эту работу? У вас что? Блат?
- нет, почему..сестла..
+4
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+4
А не иноагенты Грузии эти два брата, специально наших борцов тормознули, чтобы представители родины победить могли.
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я так ничего и не понял, где криминал, но что-то явно не то тут, что, впрочем, неудивительно
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получается, москва не дагестан, москве можно.))
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Не Дагестан а Москва. Не Тушино а Мытищи, не перепутайте.
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