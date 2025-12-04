0

Николай Монов станет главным тренером сборной России по греко-римской борьбе

Николай Монов станет главным тренером сборной России по греко-римской борьбе.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) определилась с новым главным тренером сборной страны по греко-римской борьбы, на ближайший год им станет Николай Монов.

Кандидатуру специалиста уже согласовали в Министерстве спорта РФ. Ранее командой руководил Гоги Когуашвили.

«Прежде всего, еще раз хочется поблагодарить Гоги Мурмановича Когуашвили за 20-летний колоссальный труд и высокие результаты, которые команда достигла под его руководством. Только на Олимпийских играх борцы под руководством Когуашвили, который является пятикратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр, завоевали 15 медалей, восемь из которых – золотые. Гоги Мурманович остается в тренерском штабе сборной России, а также становится советником руководителя федерации.

После долгих раздумий мы пришли к кандидатуре Николая Монова – более 10 лет он возглавлял сборную России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, и в ближайший год главной командой будет руководить он. Николай – опытный наставник, в свое время был борцом, достигшим высоких результатов, и мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь. А вакантную должность в юниорской команде займет Денис Форов, который давно работает с командой. Сейчас он перейдет на позицию старшего тренера», – рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

