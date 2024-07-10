Песков об участии россиян в Олимпиаде: «Спортсмен принимает самостоятельно такие решения»

Песков заявил, что российские спортсмены сами решают, ехать ли на Олимпиаду.

«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения.

Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением»», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены в индивидуальном нейтральном статусе.

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