Песков об участии россиян в Олимпиаде: «Спортсмен принимает самостоятельно такие решения»
Песков заявил, что российские спортсмены сами решают, ехать ли на Олимпиаду.
«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения.
Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением»», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены в индивидуальном нейтральном статусе.
Кто от России доедет до Парижа? Осталось 13 олимпийцев, двоим грозит отстранение
Борцы отказались от Олимпиады, хотя только что обещали «костьми лечь, но быть там». Что изменилось?
Главное, ничего конкретного, ничего не знаю, не моя компетенция и т.д.
И никакой ответственности.
А реакцию Мамиашвили видели? Этот разберётся, ещё и извиниться на камеру заставит.
- Ну у тебя и фигура! Ну у тебя и рожа! А пасть? Тебе, наверное, бутылку
водки туда влить, вся размажется и ничего не почувствуешь, то ли дело я
- высокий, стройный. Выпиваю рюмочку коньяку, а она у меня по горлышку
так и катится, так и катится.
Бегемот смотрел, смотрел на Жирафа, думал, думал и говорит:
- А если блевать?"
К чему это я? А, ну да, парню возвращаться с этих игр в федерацию, где его будут два брата ждать с нетерпением.
А как на самом деле, в каких федерациях решение об отказе приняло руководство этих федераций?
И ДО, и ПОСЛЕ поездки.