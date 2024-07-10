Песков об участии россиян в Олимпиаде: «Спортсмен принимает самостоятельно такие решения»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Р-Спорт Борьба

Песков заявил, что российские спортсмены сами решают, ехать ли на Олимпиаду.

«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения.

Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением»», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены в индивидуальном нейтральном статусе. 

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25 комментариев
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Восхищаюсь Песковым))
Главное, ничего конкретного, ничего не знаю, не моя компетенция и т.д.
И никакой ответственности.
+23
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+19
надеюсь увижу падение этой системы
+14
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+11
Почему тогда грузин Мамиашвили вынуждает борцов отказываться от участия? Разберись с беспредельщиком, Дмитрий
+8
0
+8
Ответ Olga.t
Восхищаюсь Песковым)) Главное, ничего конкретного, ничего не знаю, не моя компетенция и т.д. И никакой ответственности.
И ничего правдивого
+7
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+5
Там где нужна помощь государства - решай сам. Там где не нужна помощь государства - мы решим всё за тебе.
+6
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А иногда за него решение принимает федерация, как у борцов, например.
+6
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+5
Самостоятельно, но под присмотром модераторов
+5
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+4
Ответ Фут.Боль
Только вчера была новость, что борец Мамедов решил ехать, хотя руководство Федерации и команда отказалась. Это не самостоятельное решение спортсмена?
Да, "один в поле воин"...
А реакцию Мамиашвили видели? Этот разберётся, ещё и извиниться на камеру заставит.
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Ответ mysample
надеюсь увижу падение этой системы
Вопрос в том, кого она погребет под своими обломками)
+6
-2
+4
Ответ Фут.Боль
Думаю, Мамедов без проблем туда поедет и будет участвовать. Никто ему ничего не сделает.
"Жираф говорит Бегемоту:
- Ну у тебя и фигура! Ну у тебя и рожа! А пасть? Тебе, наверное, бутылку
водки туда влить, вся размажется и ничего не почувствуешь, то ли дело я
- высокий, стройный. Выпиваю рюмочку коньяку, а она у меня по горлышку
так и катится, так и катится.
Бегемот смотрел, смотрел на Жирафа, думал, думал и говорит:
- А если блевать?"
К чему это я? А, ну да, парню возвращаться с этих игр в федерацию, где его будут два брата ждать с нетерпением.
+3
0
+3
Кабаева: «Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и ОКР»
+3
-1
+2
Ответ Фут.Боль
Так он сказал, что спортсмены самостоятельно принимают решения. Что тут неконкретного и непонятного вам?
Сказал))
А как на самом деле, в каких федерациях решение об отказе приняло руководство этих федераций?
+5
-3
+2
Ответ Фут.Боль
Думаю, Мамедов без проблем туда поедет и будет участвовать. Никто ему ничего не сделает.
Хорошо, если будет так.
И ДО, и ПОСЛЕ поездки.
+2
0
+2
Ответ Фут.Боль
Только вчера была новость, что борец Мамедов решил ехать, хотя руководство Федерации и команда отказалась. Это не самостоятельное решение спортсмена?
Уже душить его начали. Мамиашвили ждет обьяснений от со строны региональной федерации...
+2
0
+2
Как обычно, толчет воду в ступе. Что выступил, что нет.
+1
0
+1
Ответ Фут.Боль
Только вчера была новость, что борец Мамедов решил ехать, хотя руководство Федерации и команда отказалась. Это не самостоятельное решение спортсмена?
сначала посмотрим, поедет ли? потом скажут, что Мок не пустил.
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Самостоятельно принимает решение в соответствии с колебанием линии партии?
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То ли предатели, то ли патриоты, вообще как пойдёт.
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Ответ Olga.t
Хорошо, если будет так. И ДО, и ПОСЛЕ поездки.
Приедет с медалью, вообще национальный герой будет)
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Ответ Варлампий Варлампий
Почему тогда грузин Мамиашвили вынуждает борцов отказываться от участия? Разберись с беспредельщиком, Дмитрий
Там руководитель региональной федерации другой Мамиашвили, братья договорятся.
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