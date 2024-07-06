Михаил Мамиашвили: «Кучка негодяев, которая возглавляет сейчас Международный олимпийский комитет, разрушает мировой спорт»
Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ российских борцов от Олимпиады-2024.
Сегодня Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) объявила, что борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в Париже.
«Мы ждали до последнего, что МОК пойдет по пути здравого смысла, проявит свою ответственность в том числе за наш вид спорта. Мы прошли путь отбора и думали, что это будет фундаментальным [решением], но нет», – сказал Мамиашвили.
«Вчера было непростое обсуждение, до конца не хотелось изгонять из себя убежденность в том, что эта кучка негодяев, которая возглавляет сейчас Международный олимпийский комитет, разрушает мировой спорт. Он не им принадлежит, мировой спорт, не им придуман. Они временщики и останутся в памяти мирового сообщества как разрушители», – отметил глава ФСБР.
- шёл 2024 год от н.э
Особенно ярко конечно последняя фраза: оказывается те кто теперь выиграют олимпиаду по борьбе это нечисть геи и трансморферы)))
Такая прям детская обида звучит.
Политические ...эскортницы.
Приказ сверху.
Забанить федерацию и лишить нейтрального статуса всех отказавшихся. Раз не нравится им на Олимпиаде, пусть сидят дома