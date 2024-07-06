Михаил Мамиашвили: «Кучка негодяев, которая возглавляет сейчас Международный олимпийский комитет, разрушает мировой спорт»

Теги МОК вольная борьба греко-римская борьба Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Женская борьба ФСБР сборная России жен Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ российских борцов от Олимпиады-2024.

Сегодня Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) объявила, что борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в Париже.

«Мы ждали до последнего, что МОК пойдет по пути здравого смысла, проявит свою ответственность в том числе за наш вид спорта. Мы прошли путь отбора и думали, что это будет фундаментальным [решением], но нет», – сказал Мамиашвили.

«Вчера было непростое обсуждение, до конца не хотелось изгонять из себя убежденность в том, что эта кучка негодяев, которая возглавляет сейчас Международный олимпийский комитет, разрушает мировой спорт. Он не им принадлежит, мировой спорт, не им придуман. Они временщики и останутся в памяти мирового сообщества как разрушители», – отметил глава ФСБР.

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31 комментарий
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милонов и захарова ходили по федерациям и кусали их руководителей. Другого объяснения нет
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"Гомосексуалистам, трансвеститам и остальной нечисти», – добавил он."
- шёл 2024 год от н.э
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-11
+21
Назло маме отморожу уши
+23
-11
+12
Ответ dk.timetech
"Гомосексуалистам, трансвеститам и остальной нечисти», – добавил он." - шёл 2024 год от н.э
1209 год - открытие Кембриджского университета. Через 500 лет серафим саровский упал с колокольни
+21
-10
+11
Красиво горит конечно.
Особенно ярко конечно последняя фраза: оказывается те кто теперь выиграют олимпиаду по борьбе это нечисть геи и трансморферы)))
Такая прям детская обида звучит.
+12
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+3
Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
можно. ему и не запрещали. как и всем остальным можно обсудить чужое мнение, тоже не запрещено
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Единственное, что вы показали, это то, что вы клоуны в б..м цирке))
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Фееричный идиот💯
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У МОК интересная конечно позиция. Мы приглашаем, только не тех, кто может бороться за призовые места. А так добро пожаловать.
Политические ...эскортницы.
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Ответ Dmitriy Racheev
1209 год - открытие Кембриджского университета. Через 500 лет серафим саровский упал с колокольни
Как это связано с борьбой?
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+1
Уже неделю назад по интервью Мамиашвили было понятно что борцы не поедут.
Приказ сверху.
+9
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Ну раз там одни геи и трансформеры, то зачем отбирались?
Забанить федерацию и лишить нейтрального статуса всех отказавшихся. Раз не нравится им на Олимпиаде, пусть сидят дома
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мамиашвили и когуашвили...н-да
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Сейчас нарисуется Губер и напихает ему по самые гланды
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Ну и каша, конечно, в черепной коробке мамиашвили.
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Ответ Dmitriy Racheev
1209 год - открытие Кембриджского университета. Через 500 лет серафим саровский упал с колокольни
Начинается крестовый поход против еретиков южной Франции. В городе Безье убито около 20000 еретиков вместе с католиками. Рождается правильная демократия.
+1
-1
0
Ответ sla3138
Начинается крестовый поход против еретиков южной Франции. В городе Безье убито около 20000 еретиков вместе с католиками. Рождается правильная демократия.
Все роды через кровь, всё развитие через образование
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Ответ Roma Filonenko
да всем на вас пох
Так что ты здесь тогда, по....ст?
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