Михаил Мамиашвили: «Кучка негодяев, которая возглавляет сейчас Международный олимпийский комитет, разрушает мировой спорт»

Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ российских борцов от Олимпиады-2024.

Сегодня Федерации спортивной борьбы России ( ) объявила, что борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в .

«Мы ждали до последнего, что МОК пойдет по пути здравого смысла, проявит свою ответственность в том числе за наш вид спорта. Мы прошли путь отбора и думали, что это будет фундаментальным [решением], но нет», – сказал .

«Вчера было непростое обсуждение, до конца не хотелось изгонять из себя убежденность в том, что эта кучка негодяев, которая возглавляет сейчас Международный олимпийский комитет, разрушает мировой спорт. Он не им принадлежит, мировой спорт, не им придуман. Они временщики и останутся в памяти мирового сообщества как разрушители», – отметил глава ФСБР.