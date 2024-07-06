Тренер сборной России по греко‑римской борьбе: «На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?»

Теги вольная борьба греко-римская борьба Гоги Когуашвили Олимпийская сборная России сборная России по борьбе ФСБР Париж-2024 Борьба

Тренер российских борцов прокомментировал отказ от участия в Олимпиаде-2024.

Сегодня Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в Париже.

«У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо.

На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» – сказал главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили.

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48 комментариев
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Зато можно побороть белорусов при полном параде на играх Дружбы!
Кстати, когда они?
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Так сидите дома и не кудахтайте. Ваше место на играх брикс
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Лень копать глубже, но два года назад у сборной на ОИ не было ни того, ни другого. Чего все такие щепетильные вдруг стали?
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Ответ papadok
Лень копать глубже, но два года назад у сборной на ОИ не было ни того, ни другого. Чего все такие щепетильные вдруг стали?
Надеются на память электората как у золотой рыбки.
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В Токио вы ехали тоже как оборванцы? Там тоже не было флагов и гимнов
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Лакей, а не спортсмен.
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дело спортсмена - участвовать в соревнованиях, а не флаги разглядывать
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Ответ atelos
Комментарий скрыт
на ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ в ПАРИЖЕ!!!
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Ответ Tramontana28
Теннисисты самодостаточные. А борцушки эти всякие без федерации не факт, что найдут денег тупо на билет и проживание. А потом и вовсе зубы на полку сложат, даже при гипотетической победе. Так что сравнение не самое удачное.
Именно! Это показывает что самодостаточность это круто и хорошо. И чем больше в жизни спортсмена государства тем хуже для спортсмена.
+4
-2
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В некоторых либеральных головах никак не может угнездиться простая мысль, что спортсмен может сознательно отказаться от участия в Олимпийских играх. Пример пловчихи Чикуновой не убеждает? Просто есть понятия ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО и я не думаю, что ими стоит жертвовать ради участия в Олимпиаде, а авторы некоторых комментариев явно эти слова в детстве выучить забыли
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Ответ Westmoreland
Так на предыдущей олимпиаде, тоже без флага и гимна выступали, тогда бомжами не были?
Не надо сравнивать, тогда не было таких условий отбора, на Олимпиаду поехали сильнейшие и принадлежность к ЦСКА и Динамо не считалось основанием для отстранения
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Ответ Дмитрий Шелема
дело спортсмена - участвовать в соревнованиях, а не флаги разглядывать
И не унижаться. Так ведь?
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Так на предыдущей олимпиаде, тоже без флага и гимна выступали, тогда бомжами не были?
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Зато можно побороть белорусов при полном параде на играх Дружбы! Кстати, когда они?
Обещали было, что в сентябре
+1
0
+1
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Именно! Это показывает что самодостаточность это круто и хорошо. И чем больше в жизни спортсмена государства тем хуже для спортсмена.
Это бесспорно. Я просто к тому, что если у теннисистов дилемма "ехать - не ехать", то у борцов вопрос стоит острее))
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И всё таки я ждал это смелое решение федерации. Браво поколение Поддубного.
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-3
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Ответ Александр Пашков
В некоторых либеральных головах никак не может угнездиться простая мысль, что спортсмен может сознательно отказаться от участия в Олимпийских играх. Пример пловчихи Чикуновой не убеждает? Просто есть понятия ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО и я не думаю, что ими стоит жертвовать ради участия в Олимпиаде, а авторы некоторых комментариев явно эти слова в детстве выучить забыли
Так если бы речи про нежелание ехать без флага и гимна толкали сами спортсмены - претензий не было бы. Убеждения у всех свои, какими бы спорными они ни казались.

Но спортсмены молчат. За них глаголит Гоги. Язык в попе - такое себе проявление чести и достоинства, не?

Да и глянь, в какой форме пишет этот Гоги. Мол, всех путёвых запретили, зачем туда эту шваль везти. Но это борцовские честь и достоинство не задевает так, как отсутствие флага. Прям рыцари, чего уж.
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Ответ papadok
Лень копать глубже, но два года назад у сборной на ОИ не было ни того, ни другого. Чего все такие щепетильные вдруг стали?
Тогда вроде пустили всех кто отобрался по спортивным результатам, пускай и без флага.
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Ответ RealiSt
Дали отмашку говорить.. Теперь ждём комментариев наперебой
Уверены?
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Теннисисты такие: лол , кек, едем.
Теннисисты самодостаточные. А борцушки эти всякие без федерации не факт, что найдут денег тупо на билет и проживание. А потом и вовсе зубы на полку сложат, даже при гипотетической победе.

Так что сравнение не самое удачное.
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Ответ Артём Ларсон
Жополиз - не мужчина.
Либерал тоже
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Ответ dimkaa1
Представители ватничества оторвались от экранов и заглянули на огонек
Надо же хоть немного разбавить либерально-проукропский бред
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Ответ Dezmo
Уважение! Люди помнят за что воевали их прадеды и деды, и за что воюют сейчас пацаны на Донбассе. Губа, не все спортсмены продажные и готовые отказать от всего
Комментарий удален пользователем
Ответ atelos
Комментарий скрыт
Я бы сказал где твое, да боюсь спортс забанит
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И это правильное решение. Незачем было так долго тянуть, но хорошо, что в итоге решили как надо.
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правильно поавильно сидите дома, пи///деть не мужиков на татаме ворочать
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они все тупые на голову
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"У нас количество лицензий сократили до двух"
"На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего"

Так если бы лицензий было 10 или 20 поехали бы без гимна а флага?
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Позвонили (((
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Че, реально главного тренера сборной рф по греко-римской борьбе зовут Гоги Когуашвили?)
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