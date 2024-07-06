Тренер сборной России по греко‑римской борьбе: «На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?»

Тренер российских борцов прокомментировал отказ от участия в Олимпиаде-2024.

Сегодня Федерации спортивной борьбы России ( ) сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в .

«У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо.

На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» – сказал главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе .