Тренер сборной России по греко‑римской борьбе: «На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?»
Тренер российских борцов прокомментировал отказ от участия в Олимпиаде-2024.
Сегодня Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в Париже.
«У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо.
На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» – сказал главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили.
Кстати, когда они?
Но спортсмены молчат. За них глаголит Гоги. Язык в попе - такое себе проявление чести и достоинства, не?
Да и глянь, в какой форме пишет этот Гоги. Мол, всех путёвых запретили, зачем туда эту шваль везти. Но это борцовские честь и достоинство не задевает так, как отсутствие флага. Прям рыцари, чего уж.
Так что сравнение не самое удачное.
"На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего"
Так если бы лицензий было 10 или 20 поехали бы без гимна а флага?