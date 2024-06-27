Мамиашвили об ОИ-2024: «Пока нет информации, в чем борцы будут выступать, как и за чей счет добираться. Можно все узнать у трапа самолета и тогда же принять решение об участии»

Михаил Мамиашвили заявил, что участие в ОИ-2024 может решиться у трапа самолета.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допущены до участия индивидуально в нейтральном статусе.

«У меня пока нет никакой информации о том, в какой форме должны ехать на Олимпиаду наши борцы, в чем они будут выступать, как и за чей счет будут добираться до Парижа.

Вчера целый день шла переписка, я должен был выйти на связь с руководством международной федерации, но из-за большой разницы во времени между Якутском и Западной Европой не получилось пока добиться конкретики.

Ничего страшного в этом нет, у трапа самолета можно будет все узнать. И тогда же принять окончательное решение об участии в Олимпиаде», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.