Мамиашвили об ОИ-2024: «Пока нет информации, в чем борцы будут выступать, как и за чей счет добираться. Можно все узнать у трапа самолета и тогда же принять решение об участии»

Теги Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что участие в ОИ-2024 может решиться у трапа самолета.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допущены до участия индивидуально в нейтральном статусе.

«У меня пока нет никакой информации о том, в какой форме должны ехать на Олимпиаду наши борцы, в чем они будут выступать, как и за чей счет будут добираться до Парижа.

Вчера целый день шла переписка, я должен был выйти на связь с руководством международной федерации, но из-за большой разницы во времени между Якутском и Западной Европой не получилось пока добиться конкретики.

Ничего страшного в этом нет, у трапа самолета можно будет все узнать. И тогда же принять окончательное решение об участии в Олимпиаде», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

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14 комментариев
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Что он несет вообще ?
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То есть решение об участии будет принято у трапа?! А откуда самолет, если неизвестно, за чей счет? Просто бесхозный стоит в Якутске до парижУ?
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Как то не горит желанием Мамиашвили чтобы борцы участвовали в Олимпиаде...
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Так а ты клоун зачем в федерации? Только женщин избивать горазд.
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По первому каналу будут собирать деньги для олимпийцев)))) раз президент федерации не знает 🤡
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Если условия не подойдут, обратно в квн
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Ответ Coongur
То есть решение об участии будет принято у трапа?! А откуда самолет, если неизвестно, за чей счет? Просто бесхозный стоит в Якутске до парижУ?
Он в Якутске готовится ❓а чего не на Новой Земле или в Петропавловске-Комчатском❓
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Ответ Геннадий Тимченко
Он в Якутске готовится ❓а чего не на Новой Земле или в Петропавловске-Комчатском❓
Ну он Якутском объясняет же разницу во времени и невозможность решить что-либо, если верить тексту. Там не факт, что вообще связь есть! Как смог - отписался на спортс)
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Да я смотрю вы там все- молодцы(******) !
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Перед выходом на ковер - узнают
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Ммиашвили: «Разница по времени между Якутском и Европой очень большая»
Корреспондент: «Но мы же общаемся в Москве»
Мамми: «Все - до свидания»
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its a TRAP!
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Ответ Геннадий Тимченко
Он в Якутске готовится ❓а чего не на Новой Земле или в Петропавловске-Комчатском❓
Видимо присутствовал на открытии игр "Дети Азии 2024".
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