Мамиашвили о допущенных на Олимпиаду борцах: «Все спортсмены, кроме Чумиковой, подписали протокол на согласие участвовать в Играх в нейтральном статусе»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Париж-2024 Вероника Чумикова Борьба

Михаил Мамиашвили сообщил о согласии борцов на участие в Олимпиаде в Париже.

Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже – среди них десять представителей спортивной борьбы.

Вероника Чумикова не сможет участвовать в Олимпиаде из-за травмы.

«Пока у нас только Чумикова не поедет на Олимпиаду. По поводу остальных спортсменов: еще раз с ними все обсудим. Все спортсмены, кроме Вероники, подписали протокол на согласие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Еще нет ясности по логистике выезда на Олимпиаду, если будет принято окончательное решение поехать во Францию.

Если говорить о каких‑то дополнительных сборах, то все, чтобы было запланировано, реализовывается. О нашей делегации во Францию говорить не приходится, потому что по тем специалистам, которые должны поехать, а это врачи, массажисты, вопрос еще уточняется.

Каких‑то дополнительных требований у МОК не было. Вчера был очередной конгресс, ничего нового я не услышал», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

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3 комментария
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Правильно, что едут.
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Кто-нибудь выложит на этот сайт весь протокол в целом, от А до Я, чтобы люди не думали и не гадали какую же эту такую бумажку подписывают наши спортсмены. А то эти левые вбросы и нагнетания обстановки порядком надоели уже.
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так ты ж,первый вопил:,, предатели,,!?
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