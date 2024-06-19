Федерация спортивной борьбы России: «Тем спортсменам, кому пришли приглашения, рекомендуем их принять и ехать на Олимпиаду»

Российским борцам рекомендовали принять приглашения на Олимпиаду.

Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в – среди них десять представителей спортивной борьбы.

«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», – сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?