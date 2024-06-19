Федерация спортивной борьбы России: «Тем спортсменам, кому пришли приглашения, рекомендуем их принять и ехать на Олимпиаду»

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Российским борцам рекомендовали принять приглашения на Олимпиаду.

Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже – среди них десять представителей спортивной борьбы.

«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, ФСБР рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», – сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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6 комментариев
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Молодец, Федерация !
Редчайший случай адекватности в современной России.
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Это точно наша федерация? Огромная помощь спортсменам в правильном выборе.
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Ну логично, позвали, надо ехать😉
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Жаль что Федерация Бокса решила иначе
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удачи нашим борцам и побед! За всех, кого не допустили.
Только не убейте никого) Так, поломайте только немного.
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