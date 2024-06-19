Федерация спортивной борьбы России: «Тем спортсменам, кому пришли приглашения, рекомендуем их принять и ехать на Олимпиаду»
Российским борцам рекомендовали принять приглашения на Олимпиаду.
Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже – среди них десять представителей спортивной борьбы.
«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, ФСБР рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», – сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.
МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?
Редчайший случай адекватности в современной России.
Только не убейте никого) Так, поломайте только немного.