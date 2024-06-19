Мамиашвили о рекомендации борцам принять приглашения на Олимпиаду: «Сейчас речь идет о протоколе на согласие участвовать в нейтральном статусе»

Михаил Мамиашвили ответил на вопрос об участии российских борцов в Олимпиаде.

Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в – среди них десять представителей спортивной борьбы.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) рекомендовала атлетам принять приглашения на .

– Вы рекомендовали спортсменам поехать на ОИ в нейтральном статусе?

– Сейчас речь идет о протоколе на согласие участвовать в нейтральном статусе. Это не значит, что это будет автоматическое участие. Дедлайн – завтра, 20 число. Если сегодня спортсмен не подписывает этот протокол...

В нем указано только соблюдение правил антидопингового комитета, приверженность к принципам МОК, и о согласии присутствовать на ОИ в нейтральном статусе. Это не значит, что это обязательное участие, – сказал глава .

«Исполком Федерации спортивной борьбы России единогласно поддержал наших борцов, которые выразили желание участвовать на Олимпиаде во Франции. Дальше будем смотреть по ситуации, 20 июня – дедлайн», – добавил Мамиашвили.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?