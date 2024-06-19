Мамиашвили о рекомендации борцам принять приглашения на Олимпиаду: «Сейчас речь идет о протоколе на согласие участвовать в нейтральном статусе»
Михаил Мамиашвили ответил на вопрос об участии российских борцов в Олимпиаде.
Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже – среди них десять представителей спортивной борьбы.
Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) рекомендовала атлетам принять приглашения на Олимпиаду.
– Вы рекомендовали спортсменам поехать на ОИ в нейтральном статусе?
– Сейчас речь идет о протоколе на согласие участвовать в нейтральном статусе. Это не значит, что это будет автоматическое участие. Дедлайн – завтра, 20 число. Если сегодня спортсмен не подписывает этот протокол...
В нем указано только соблюдение правил антидопингового комитета, приверженность к принципам МОК, и о согласии присутствовать на ОИ в нейтральном статусе. Это не значит, что это обязательное участие, – сказал глава ФСБР.
«Исполком Федерации спортивной борьбы России единогласно поддержал наших борцов, которые выразили желание участвовать на Олимпиаде во Франции. Дальше будем смотреть по ситуации, 20 июня – дедлайн», – добавил Мамиашвили.
МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?