Михаил Мамиашвили: «Нужно ввести крупную денежную компенсацию, чтобы страна, в которую переходит наш борец, выплачивала ее нам»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили предложил ввести крупные денежные компенсации при переходе борцов в другие страны.

Ранее стало известно, что бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов решил выступать за Болгарию.

«Насильно всех не удержишь, конечно. Но я вижу следующие пути для того, чтобы приостановить отъезд наших борцов. Нужно ввести крупную денежную компенсацию, чтобы страна, в которую переходит наш борец, выплачивала ее нам.

При этом какой бы ни была компенсация, невозможно измерить и полноценно компенсировать многолетний труд тренеров. Как оценить конкурентную среду в России, мастерство и влюбленность в свое дело детского тренера, который воспитал сильного спортсмена?

Еще такой вопрос. Борцы, которые сменили сборную, остаются в нашей стране, тренируются с теми же тренерами и в той же социальной и конкурентной среде. Разве это нормально? Я бы поднял вопрос целесообразности их дальнейшего пребывания в том социуме, где они состоялись как спортсмены. Тренеры, которые дальше работают с ними, тоже должны осознавать свою ответственность», – сказал Мамиашвили.

