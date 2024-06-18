МОК на 20 июня установил дедлайн для заявки на Олимпиаду российских спортсменов, чье участие одобрено

МОК на 20 июня установил дедлайн по заявке на ОИ россиян, чье участие одобрено.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее Международный олимпийский комитет представил список 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. В него вошли представители борьбы, велоспорта и прыжков на батуте.

«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком, где будет серьезный разговор.

Там мы доложим свою позицию, выслушаем позицию руководства спортивного комитета и после будет принято окончательное решение. У нас дедлайн 20 июня, сутки у нас есть», – сказал Мамиашвили.

По информации «Матч ТВ», представили велоспорта также получили уведомление с дедлайном по заявке спортсменов, установленным на 20 июня.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?