МОК на 20 июня установил дедлайн для заявки на Олимпиаду российских спортсменов, чье участие одобрено

Теги МОК сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная России жен Париж-2024 Борьба

МОК на 20 июня установил дедлайн по заявке на ОИ россиян, чье участие одобрено.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее Международный олимпийский комитет представил список 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. В него вошли представители борьбы, велоспорта и прыжков на батуте.

«Посмотрим, что за бумажки нам прислал МОК. Завтра у нас исполком, где будет серьезный разговор.

Там мы доложим свою позицию, выслушаем позицию руководства спортивного комитета и после будет принято окончательное решение. У нас дедлайн 20 июня, сутки у нас есть», – сказал Мамиашвили.

По информации «Матч ТВ», представили велоспорта также получили уведомление с дедлайном по заявке спортсменов, установленным на 20 июня. 

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

6 комментариев
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Пусть ищут спонсоров для финансирования поездки. Два дня еще есть. Всякие бизнесмены с золотыми пистолетами любят борьбу
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Весь мир маску снял. Все жрут допинг. Симона Байлз моя любимица гормоны хавает больше чем я.
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Друзья, простите за оффтоп, но возник вопрос - я так понимаю, функция пользовательских новостей с сайта пропала? Написал пост "без блога", но в ленте новостей про игрока он так и не появился.
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