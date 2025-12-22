0

Умер Николай Есин, тренер олимпийского чемпиона по борьбе Михаила Мамиашвили

Заслуженный тренер СССР Николай Есин скончался на 88-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«В разные годы Николай Павлович работал со многими выдающимися борцами – Михаилом Мамиашвили, Виктором Мамиашвили, Гоги Когуашвили, Сергеем Цвиром, Валерием Перминовым, Сергеем Зотовым и многими другими. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Николая Павловича», – говорится в сообщении ФСБР.

Соболезнования также выразил глава ФСБР, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мамиашвили.

«Это тяжелейшая утрата, тем более когда лучшие годы и процесс становления неразрывно связаны с этим человеком. Он был тренером многих ребят, которые, если уж не состоялись как лидеры мировой борьбы, то они состоялись как личности, способные адекватно реагировать на вызовы. Николай Филиппович был учителем, тренером, педагогом и, конечно, человеком высочайшего интеллекта, умеющим определять приоритеты. Где нужно, он был отзывчивым и добрым, где нужно, он был жестким и очень требовательным, и самое главное, всегда был профессионалом, настоящим учителем», – приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация спортивной борьбы России
происшествия
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
греко-римская борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Главные новости
Михаил Мамиашвили: «Нужно ввести крупную денежную компенсацию, чтобы страна, в которую переходит наш борец, выплачивала ее нам»
20 декабря, 14:30
Мамиашвили о переходе борца Мамедова в Болгарию: «Бог ему судья. Обидно, что такие спортсмены втихую получают паспорта других стран, а потом сообщают о своем решении»
20 декабря, 13:28
Призер чемпионата мира Шамиль Мамедов перейдет в Болгарию. Он был единственным российским борцом в заявке на Олимпиаду-2024, но не смог там выступить
20 декабря, 11:32
Россиянин Угуев номинирован на звание борца года по версии Объединенного мира борьбы
8 декабря, 20:57
Николай Монов станет главным тренером сборной России по греко-римской борьбе
4 декабря, 15:04
Михаил Мамиашвили: «UWW рассматривает вопрос о возвращении флага россиянам. Мы уже выступаем во всех борцовских лигах c флагом и гимном»
27 ноября, 09:29
«Немотивированная смена спортивного гражданства будет полностью исключена. Мы готовы к беспрецедентным мерам». Мамиашвили о переходах борцов в другие страны
26 ноября, 12:17
Александр Карелин: «Всему миру понятно, что без русских конкуренция неинтересна, не зрелищна и никого не волнует. Мы везде вернемся, нас позовут обязательно»
5 ноября, 07:57
Мамиашвили о показе Олимпиады-2026: «То же открытие, которое было в Париже… Надо иметь особую психику, чтобы это смотреть»
2 ноября, 06:39
Садулаев о недопуске на ЧМ: «Обидно смотреть на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык»
1 ноября, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05