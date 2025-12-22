Умер Николай Есин, тренер олимпийского чемпиона по борьбе Михаила Мамиашвили

Заслуженный тренер СССР Николай Есин скончался на 88-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«В разные годы Николай Павлович работал со многими выдающимися борцами – Михаилом Мамиашвили, Виктором Мамиашвили, Гоги Когуашвили, Сергеем Цвиром, Валерием Перминовым, Сергеем Зотовым и многими другими. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Николая Павловича», – говорится в сообщении ФСБР.

Соболезнования также выразил глава ФСБР, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мамиашвили .

«Это тяжелейшая утрата, тем более когда лучшие годы и процесс становления неразрывно связаны с этим человеком. Он был тренером многих ребят, которые, если уж не состоялись как лидеры мировой борьбы, то они состоялись как личности, способные адекватно реагировать на вызовы. Николай Филиппович был учителем, тренером, педагогом и, конечно, человеком высочайшего интеллекта, умеющим определять приоритеты. Где нужно, он был отзывчивым и добрым, где нужно, он был жестким и очень требовательным, и самое главное, всегда был профессионалом, настоящим учителем», – приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».