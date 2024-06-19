Россиянка Вероника Чумикова, допущенная к Олимпиаде в вольной борьбе, не поедет на Игры из-за травмы

Теги вольная борьба сборная России жен Париж-2024 ТАСС Вероника Чумикова Борьба

Российская спортсменка Вероника Чумикова не выступит на Олимпийских играх.

Чумикова выступает в вольной борьбе. Она вошла в число 14 россиян, которых МОК допустил к Играм в Париже в нейтральном статусе.

Сегодня стало известно, что спортсменка отказалась от поездки на Олимпиаду.

«Причина отказа связана со здоровьем. У меня была травма, времени до Олимпиады осталось мало. Я не успеваю восстановиться», – сказала Чумикова.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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