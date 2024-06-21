Губерниев о том, что в Санкт-Петербурге выплатят деньги победителям и призерам ОИ: «Уверен, скоро присоединятся и другие регионы, центральные власти тоже»

Губерниев назвал россиян, которые поедут на ОИ в Париж, героями спорта.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга планируют выплатить победителям Олимпиады-2024 по 5 млн рублей. За серебряную медаль спортсмены получат 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,5 млн.

На данный момент к Играм допущены двое петербургских спортсменов – Елизавета Петлякова (вольная борьба) и Анжела Бладцева (прыжки на батуте).

«Сегодня мы увидели новости, что власти Санкт‑Петербурга будут помогать спортсменам, которые займут высокие места на Олимпиаде в Париже. Уверен, что это только первая весточка, скоро присоединятся и другие регионы, центральные власти тоже.

Убежден, что те спортсмены, которые уже едут в , – герои спорта. Хочется поддержать и тех, кто не едет. Я продолжаю недоумевать над теми, кто мог поехать, но не едет.

Например, Женя Чикунова же из Санкт‑Петербурга. Губернатор же сказал, что за победу выплачивается пять миллионов.

Помимо борьбы за золото Олимпиады, что уже бесценно, еще и материальный плюс. Внимание к Олимпиаде огромное. Мы будем ждать оттуда новостей», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Победители Олимпиады-2024 из Санкт-Петербурга получат по 5 млн рублей от властей города