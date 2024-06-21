Дмитрий Губерниев: «Ефимова – красотка, настоящая спортсменка. Не боится, идет за своей мечтой, пытается выиграть золото Олимпиады»
Дмитрий Губерниев назвал Юлию Ефимову настоящей спортсменкой.
Шестикратная чемпионка мира получила нейтральный статус и стремится попасть на Олимпийские игры.
В воскресенье Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов на дистанции 100 м брассом. Ранее она не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом.
«Юле хочется пожелать только здоровья, потому что она невероятно целеустремленный человек и многолетний лидер российского плавания, красотка! Она молодец, не боится, идет вперед за своей мечтой.
Она много раз выступала на Олимпиаде, но так и не смогла выиграть золото. Она пытается! И это показывает, что спортсмен должен выступать. И Юля Ефимова – настоящая спортсменка!
А те, кто придумывают отговорки, что они не хотят ехать из‑за того, того, того, откройте глаза и посмотрите в окно», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?
«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду
Вы контекст смотрите, перед тем как языком ляпать, пжлста
БУРНО реагирует только на молодых девушек.
Пока русские спортивные чиновники грозятся отправить танки в Париж или бомбить Великобританию, чиновники минобороны отправляют жён на шоппинг в Париж, а сына - в Оксфорд.
А нытикам, сидящим на гос бабле, уважения не будет, пусть они хоть все медали БРИКСов или Дружбы соберут.
Олимпиада - это ведь не про медали, а про мечту и путь к ней. По крайней мере, для спортсменов, которые в ней участвуют.
Какой яркий неофит