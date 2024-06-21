Дмитрий Губерниев: «Ефимова – красотка, настоящая спортсменка. Не боится, идет за своей мечтой, пытается выиграть золото Олимпиады»

Дмитрий Губерниев назвал Юлию Ефимову настоящей спортсменкой.

Шестикратная чемпионка мира получила нейтральный статус и стремится попасть на Олимпийские игры.

В воскресенье Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов на дистанции 100 м брассом. Ранее она не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом.

«Юле хочется пожелать только здоровья, потому что она невероятно целеустремленный человек и многолетний лидер российского плавания, красотка! Она молодец, не боится, идет вперед за своей мечтой.

Она много раз выступала на , но так и не смогла выиграть золото. Она пытается! И это показывает, что спортсмен должен выступать. И Юля Ефимова – настоящая спортсменка!

А те, кто придумывают отговорки, что они не хотят ехать из‑за того, того, того, откройте глаза и посмотрите в окно», – сказал комментатор и ведущий « ».

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду