Дмитрий Губерниев: «Ефимова – красотка, настоящая спортсменка. Не боится, идет за своей мечтой, пытается выиграть золото Олимпиады»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Дмитрий Губерниев Париж-2024 Матч ТВ Водные виды

Дмитрий Губерниев назвал Юлию Ефимову настоящей спортсменкой.

Шестикратная чемпионка мира получила нейтральный статус и стремится попасть на Олимпийские игры.

В воскресенье Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов на дистанции 100 м брассом. Ранее она не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом. 

«Юле хочется пожелать только здоровья, потому что она невероятно целеустремленный человек и многолетний лидер российского плавания, красотка! Она молодец, не боится, идет вперед за своей мечтой.

Она много раз выступала на Олимпиаде, но так и не смогла выиграть золото. Она пытается! И это показывает, что спортсмен должен выступать. И Юля Ефимова – настоящая спортсменка!

А те, кто придумывают отговорки, что они не хотят ехать из‑за того, того, того, откройте глаза и посмотрите в окно», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду

20 комментариев
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в кое-то веки соглашусь с ним. Пожелаем удачи ей!
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Ответ Rjbson
Т. е золото на Олимпиаде выиграть может, а отобраться туда не может??
Проплыть на Олимпийский норматив после суточного перелёта в первом же заплыве, без предвариловки, не так просто. Тем более на 200 метрах.
Вы контекст смотрите, перед тем как языком ляпать, пжлста
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Надеюсь, его отстранят теперь хотя бы таким способом. Хотя кого я обманычаю
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Все его позицию давно услышали. Не хочет Губерниев высказаться, например, о Гомельском и лицемерии канала на своём примере?
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У Губерниева - КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.
БУРНО реагирует только на молодых девушек.
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лиза пескова шлет всем любителям игр брикс пламенный привет из парижа
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Т. е золото на Олимпиаде выиграть может, а отобраться туда не может??
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Ответ фанат спартака с 1967
лиза пескова шлет всем любителям игр брикс пламенный привет из парижа
Как и жена бывшего зам министра обороны.
Пока русские спортивные чиновники грозятся отправить танки в Париж или бомбить Великобританию, чиновники минобороны отправляют жён на шоппинг в Париж, а сына - в Оксфорд.
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Так ему могу и экстремиста могут дать
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Смешно с такими результатами мечтать о золоте,губер просто клоун!,,
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Может ведь нормально говорить. Только делает это почему-то очень редко
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Борется за золото Олимпиады наравне с Эдди Орлом
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Ответ Dinamik1
Ефимовой однозначно там ничего не светит но это не может не примазаться.
Самое главное - идти за мечтой и бороться. Какой-то результат точно будет. Как минимум вот такое уважение как у майонеза и поддержка от адекватных болельщиков.
А нытикам, сидящим на гос бабле, уважения не будет, пусть они хоть все медали БРИКСов или Дружбы соберут.
Олимпиада - это ведь не про медали, а про мечту и путь к ней. По крайней мере, для спортсменов, которые в ней участвуют.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Самое главное - идти за мечтой и бороться. Какой-то результат точно будет. Как минимум вот такое уважение как у майонеза и поддержка от адекватных болельщиков. А нытикам, сидящим на гос бабле, уважения не будет, пусть они хоть все медали БРИКСов или Дружбы соберут. Олимпиада - это ведь не про медали, а про мечту и путь к ней. По крайней мере, для спортсменов, которые в ней участвуют.
Ну уважение от майонеза ни чего не стоит он переобуется в пару секунд. А поддержка адекватных болел так это можно по разному повернуть. Спросим например болел которые в окопах сидят как они к этому относятся.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Губерниева - КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. БУРНО реагирует только на молодых девушек.
Старик Козлодоев
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Как и жена бывшего зам министра обороны. Пока русские спортивные чиновники грозятся отправить танки в Париж или бомбить Великобританию, чиновники минобороны отправляют жён на шоппинг в Париж, а сына - в Оксфорд.
Дата регистрации 17 июня 2024
Какой яркий неофит
+1
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