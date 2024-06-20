Победители Олимпиады-2024 из Санкт-Петербурга получат по 5 млн рублей от властей города

Победители Олимпиады-2024 из Санкт-Петербурга получат по 5 млн рублей.

Проект постановления «За достижение высоких спортивных результатов на Играх XXXIII Олимпиады и XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в г. Париже (Франция)» опубликован на сайте правительства города.

За серебряную медаль спортсмены получат 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,5 млн.

За четвертое место полагается 678 тысяч рублей, за пятое – 452 тысячи, за шестое – 339 тысяч.

игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.