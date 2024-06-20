Борец Емелин об Играх БРИКС: «Все здорово, и это уже не просто чемпионат России, а уже международная история с командным духом»

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе Сергей Емелин ТАСС Игры БРИКС Борьба

Борец греко-римского стиля Сергей Емелин высказался об участии в Играх БРИКС.

Емелин одержал победу на турнире в категории до 63 кг. 

«Я могу сказать немножко грубо, вся эта ситуация для спортсменов – как когда ты ешь и не наедаешься. Мне кажется, это очень плохое чувство.

Также у спортсменов – он хочет поехать на чемпионат Европы, мира, какое-то для себя сделать заключение, какой-то подвести итог, а получается, что...

Но на таких соревнованиях, как Игры БРИКС, стало полегче. Все здорово, и это уже не просто чемпионат России, а уже международная история с командным духом», – сказал бронзовый призер Игр в Токио. 

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1 комментарий
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