Садулаев о недопуске к Олимпиаде: «Обидно, что сейчас я как никогда готов – и психологически, и физически в самой оптимальной форме»

Теги МОК вольная борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Абдулрашид Садулаев ТАСС Борьба

Абдулрашид Садулаев высказался о недопуске к Олимпийским играм в Париже.

«Сейчас мы ждали фамилии тех ребят, кого допустят, но среди них не было ни одного олимпийца. Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Артур Найфонов – все мы полноценно готовились к Олимпийским играм, но, увы, не знаю, по каким критериям в МОК это выбирали.

Ничего не объяснили, дали списки, которые мы все видели. Что мы можем делать?

Осталось полтора месяца до Олимпийских игр. Судиться, апелляцию подать – это ничего не даст, если Олимпиада пройдет, то смысл этого?

Обидно, что сейчас я как никогда [готов] – и психологически, и физически в самой оптимальной форме, я готовился. Думал, что для истории я эту медаль любой ценой заработаю», – сказал Садулаев. 

Двукратный олимпийский чемпион выступил за участие в Играх российских спортсменов, допущенных МОК. 

«Полностью поддерживаю Михаила Мамиашвили (главу Федерации спортивной борьбы России). Считаю, что надо ехать, потому что эти ребята всю жизнь отдали спорту.

Мечта любого спортсмена – это Олимпийские игры, им попался шанс туда ехать, и я их очень поддерживаю, они должны ехать. Думаю, они покажут блестящий результат», – заявил Садулаев.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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