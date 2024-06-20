Греко-римская борьба. Игры БРИКС. Сефершаев, Емелин, Бичурин, Оганян, Степанов, Маргарян и Лабазанов одержали победы

Эмин Сефершаев победил на турнире по греко-римской борьбе на Играх БРИКС.

Греко-римская борьба

Игры БРИКС

Казань

Мужчины

До 60 кг

1. Эмин Сефершаев (Россия)

2. Мехрой Бахрамов (Узбекистан)

3. Глеб Макаренко (Беларусь)

До 63 кг

1. Сергей Емелин (Россия)

2. Зия Бабашов (Азербайджан)

3. Хусниддин Олимбоев (Узбекистан)

До 67 кг

1. Руслан Бичурин (Россия)

2. Тавакгюль Хазиев (Азербайджан)

3. Нозимджон Бойкузиев (Узбекистан)

До 72 кг

1. Нарек Оганян (Россия)

2. Мейржан Шермаханбет (Казахстан)

3. Жамол Жумабаев (Узбекистан)

3. Никита Мурашко (Беларусь)

До 77 кг

1. Сергей Степанов (Россия)

2. Рамазан Арапханов (Абхазия)

3. Тулкин Туев (Узбекистан)

До 82 кг

1. Станислав Шафаренко (Беларусь)

2. Рафаэль Юнусов (Россия)

3. Тунджай Вазирзаде (Азербайджан)

До 87 кг

1. Вааг Маргарян (Россия)

2. Игорь Ярошевич (Беларусь)

3. Махаммад Ахмадиев (Азербайджан)

До 97 кг

1. Ариф Нифтуллаыев (Азербауджан)

2. Владислав Пустошилов (Беларусь)

3. Николай Хоменко (Россия)

До 130 кг

1. Нохчо Лабазанов (Россия)

2. Дмитрий Зарубский (Беларусь)

3. Сархан Маммадов (Азербайджан)

3. Ислам Умаев (Казахстан)