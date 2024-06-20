РУСАДА: «У участников Игр БРИКС отбираются пробы и анализируются в аккредитованных WADA лабораториях»

В РУСАДА рассказали, как проходит тестирование на допинг на Играх БРИКС.

«Организаторы Игр БРИКС изначально заявили о приверженности принципам честной и справедливой конкуренции.

Были разработаны антидопинговые правила, в основу которых легли все ключевые положения Всемирного антидопингового кодекса.

У спортсменов – участников Игр (как представителей России, так и других стран) отбираются пробы и анализируются в аккредитованных лабораториях.

РУСАДА проделало колоссальную работу для того, чтобы обеспечить достойный уровень допинг-контроля: разработан план распределения тестирований, обучен персонал, велись переговоры с лабораториями по всему миру», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.