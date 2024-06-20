РУСАДА: «У участников Игр БРИКС отбираются пробы и анализируются в аккредитованных WADA лабораториях»

Теги РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Игры БРИКС Легкая атлетика

В РУСАДА рассказали, как проходит тестирование на допинг на Играх БРИКС.

«Организаторы Игр БРИКС изначально заявили о приверженности принципам честной и справедливой конкуренции.

Были разработаны антидопинговые правила, в основу которых легли все ключевые положения Всемирного антидопингового кодекса.

У спортсменов – участников Игр (как представителей России, так и других стран) отбираются пробы и анализируются в аккредитованных WADA лабораториях.

РУСАДА проделало колоссальную работу для того, чтобы обеспечить достойный уровень допинг-контроля: разработан план распределения тестирований, обучен персонал, велись переговоры с лабораториями по всему миру», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

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8 комментариев
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Игры имени Штирлица. В глубокой тайне реальное количество стран-участников, спортсменов, а аккредитованные ВАДА лаборатории, очевидно, и сами не в курсе, что вовсю анализируют пробы с игр БРИКС.
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+4
Ответ papadok
Игры имени Штирлица. В глубокой тайне реальное количество стран-участников, спортсменов, а аккредитованные ВАДА лаборатории, очевидно, и сами не в курсе, что вовсю анализируют пробы с игр БРИКС.
Стран участниц там две: Россия и Беларусь, больше ни одна страна не заявляла о своём участии.
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+2
Ответ papadok
Ну зачем Вы так, например синхронист Мальцев в соло-программе буквально вырвал победу в борьбе с таиландцем. Таиландец, похоже, обиделся, поэтому в следующей программе у Мальцева соперников не осталось.
Таиландец - это не страна, а индивидуальный участник. Армянская гимнастка тоже была не от Армении, а от общества "небесная грация". А молдаван вообще накажут, потому как они властей не спросились.
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Так и должно быть, что победы были засчитаны.
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велись переговоры с лабораториями по всему миру» --- И какая лаба согласилась? Опять тайны?
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Ответ Viks
Стран участниц там две: Россия и Беларусь, больше ни одна страна не заявляла о своём участии.
Ну зачем Вы так, например синхронист Мальцев в соло-программе буквально вырвал победу в борьбе с таиландцем. Таиландец, похоже, обиделся, поэтому в следующей программе у Мальцева соперников не осталось.
+1
-1
0
Ответ Viks
Таиландец - это не страна, а индивидуальный участник. Армянская гимнастка тоже была не от Армении, а от общества "небесная грация". А молдаван вообще накажут, потому как они властей не спросились.
Понятно. Для попадания на Игры БРИКС надо было получить нейтральный статус. Ой, я что-то перепутал, похоже.
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