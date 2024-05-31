Российские судьи по борьбе получили максимальную квоту на Олимпиаду в Париже.

Об этом рассказал глава Федерации спортивной борьбы России ( ) .

Судить борцовский турнир в будут Норавард Арустамян, Сергей Коваленко и Алексей Базулин.

«Наши специалисты получили максимально возможную квоту от одной страны, что говорит о безусловном авторитете нашей школы спортивной борьбы. И даже если так случится, что участие российских спортсменов в Олимпиаде будет под вопросом, наши судьи в любом случае будут там работать.

Что же касается спортсменов, то по ним информации пока нет, ждем. Зато известно, кто понесет олимпийский огонь – трансвестит, «огромное достижение» для Международного олимпийского комитета.

Всегда считал, что быть факелоносцем – это огромная честь, которую оказывают выдающимся людям, тиражирующим доброе, созидательное, вечное. Людям, которые являются примером для подражания, – выдающиеся актеры, деятели искусств, космонавты, спортсмены, тренеры. Оказывается, бывает и вот так», – сказал Мамиашвили.