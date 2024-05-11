Абдулрашид Садулаев: «Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже»

Борец Абдулрашид Садулаев высказался о недопуске к олимпийскому отбору.

– Когда на протяжении двух лет была непонятная ситуация с допуском россиян, вы практически нигде не выступали. Сейчас вновь непонятная ситуация, но лично с вами. Вы в обойме, вы на ковре, тренируетесь, выступаете, даже на чемпионате России выступили впервые с 2020 года. Будете готовы к Олимпиаде в любом случае?

– Очень странно, что вопросы именно ко мне, ведь у всех наших спортсменов одинаковая позиция. Ну а если вопросы лично ко мне, значит за этим кто-то стоит. Видимо, кто-то не хочет, чтобы я стал трехкратным олимпийским чемпионом. Если бы отстранили всех – это один момент, но отстранили же только меня. И если меня не допустят к Олимпийским играм – у меня будут определенные вопросы, и мы будем их решать на государственном уровне.

– Надеемся, что все будет хорошо, и вас допустят. Нужен ли вам еще один старт перед Олимпиадой?

– Посмотрим. Если нас допустят и будет принято решение о поездке в Париж, думаю, что проведу какой-то старт за месяц до Олимпийских игр. Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в , – сказал двукратный олимпийский чемпион.