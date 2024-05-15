Михаил Мамиашвили: «Шансы на Олимпиаду у Садулаева остаются»
Михаил Мамиашвили высказался о шансах Садулаева выступить на Олимпиаде.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Абдулрашида Садулаева до квалификационного турнира, который прошел в Баку в апреле.
«Пока никаких изменений нет, не только по Садулаеву, но и вообще по протоколу, который даст возможность нам там выступать. Пока это все под колоссальным давлением, МОК принял необдуманное решение в виде этих рекомендаций.
Они, к сожалению, для большинства независимых международных организаций прозвучали как приказ. Более тоталитарный режим придумать тяжело.
Мы ждем вообще каких-то пояснений. Шансы на Олимпиаду у Садулаева, конечно, остаются», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.