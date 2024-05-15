Михаил Мамиашвили: «Шансы на Олимпиаду у Садулаева остаются»

Теги МОК вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о шансах Садулаева выступить на Олимпиаде.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Абдулрашида Садулаева до квалификационного турнира, который прошел в Баку в апреле.

«Пока никаких изменений нет, не только по Садулаеву, но и вообще по протоколу, который даст возможность нам там выступать. Пока это все под колоссальным давлением, МОК принял необдуманное решение в виде этих рекомендаций.

Они, к сожалению, для большинства независимых международных организаций прозвучали как приказ. Более тоталитарный режим придумать тяжело.

Мы ждем вообще каких-то пояснений. Шансы на Олимпиаду у Садулаева, конечно, остаются», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

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