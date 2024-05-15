Александр Карелин: «Наши спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, если не последует иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились»

Теги Олимпийская сборная России Александр Карелин Париж-2024 Р-Спорт Борьба

Александр Карелин высказался за участие россиян в Олимпийских играх в Париже.

«Те наши спортсмены, которые успешно прошли квалификационный отбор, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Но только в том случае, если не последует каких-либо иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились.

В этой ситуации ребята должны участвовать в Олимпиаде», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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7 комментариев
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Карелин говорит правильные вещи, но я честно говоря удивлён словом "должны" в его исполнении это было смело.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Карелин говорит правильные вещи, но я честно говоря удивлён словом "должны" в его исполнении это было смело.
А Карелин это тот мерзавец, который оправдывал грабительскую пенсионную реформу, называя дорогих россиян иждивенцами ?
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Позиция правильная
Но Каким должен быть следующий уровень ущемления - отмена питания ?
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Когда-то давно дядя Саша честно признался, что зря пошел в политику. Сейчас в сети пруфов почему-то уже и не найти, видимо чувствительный вопрос.
Зато есть видео, где покойный Доренко рассказывает как в 99-м впопыхах искали лидеров для «Единства/Медведя». Березовский с больничной койки кричал ему: «Бабу надо, найди мне бабу». Бабу не нашли, но в итоге решили взять спортсмена (на тот момент еще действующего)
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нельзя в нашей стране политиком становиться, иначе теряют уважение даже люди с фамилиями Карелин и Емельяненко. Увы.
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Ответ Алексей Горланов
А Карелин это тот мерзавец, который оправдывал грабительскую пенсионную реформу, называя дорогих россиян иждивенцами ?
да, именно он. к сожалению.
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