Александр Карелин: «Наши спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, если не последует иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились»
Александр Карелин высказался за участие россиян в Олимпийских играх в Париже.
«Те наши спортсмены, которые успешно прошли квалификационный отбор, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже.
Но только в том случае, если не последует каких-либо иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились.
В этой ситуации ребята должны участвовать в Олимпиаде», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Но Каким должен быть следующий уровень ущемления - отмена питания ?
Зато есть видео, где покойный Доренко рассказывает как в 99-м впопыхах искали лидеров для «Единства/Медведя». Березовский с больничной койки кричал ему: «Бабу надо, найди мне бабу». Бабу не нашли, но в итоге решили взять спортсмена (на тот момент еще действующего)