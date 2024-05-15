Александр Карелин: «Наши спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, если не последует иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились»

Александр Карелин высказался за участие россиян в Олимпийских играх в Париже.

«Те наши спортсмены, которые успешно прошли квалификационный отбор, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Но только в том случае, если не последует каких-либо иных ограничений, кроме того уровня, на котором мы сейчас остановились.

В этой ситуации ребята должны участвовать в Олимпиаде», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.