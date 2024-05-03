Васильев о рекомендациях украинцам доносить на россиян: «Мерзость вводится Западом в ранг нормы»

Теги Олимпийская сборная России сборная Украины Дмитрий Васильев Париж-2024 Р-Спорт Биатлон

Дмитрий Васильев назвал мерзостью рекомендации украинцам следить за россиянами.

Ранее стало известно, что украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Они пытаются найти хоть малейший повод для дискредитации наших спортсменов, поэтому прибегают к таким нелепым предложениям.

Ничего общего подобное со спортом не имеет. Какая-то мерзость вводится Западом в ранг нормы.

Но для них сейчас многое является нормой: доносительство, предательство, ложь. Должно пройти время, чтобы все успокоилось и люди включили здравый смысл.

Они поймут, что следуя такому пути никуда не уйдешь, – это деструктивный путь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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