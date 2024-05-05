Дмитрий Васильев: «НОК Украины путем незаконных действий хочет воздействовать на весь мировой спорт и подбивает к этому международные федерации»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 НОК Украины Р-Спорт Биатлон

Васильев раскритиковал НОК Украины за призыв отстранить российских гребцов.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта страны пожаловались в Международный олимпийский комитет на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Игры в Париже. 

«То, что у НОК Украины давно потерян здравый смысл, это очевидный факт. И обращать на него внимание не стоит, надо это все воспринимать с улыбкой.

В этой ситуации необходимо опираться на закон. Ключевая фраза – то, что это рекомендации МОК, а международные федерации по различным видам спорта вольны сами принимать решения.

НОК Украины путем незаконных действий хочет воздействовать на весь мировой спорт и подбивает к этому международные федерации. Но есть такие федерации, у которых есть собственный голос.

Они опираются на здравый смысл и так далее. Поэтому я думаю, что спортивные федерации и без НОК Украины разберутся в этом вопросе и примут решение на основе собственного законодательства», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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