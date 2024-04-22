Мамиашвили об участии борцов в Олимпиаде: «Решение будет принято в согласии с позицией руководства страны и пожеланиями людей, для которых мы выступаем»

Михаил Мамиашвили рассказал, когда будет решение по участию борцов в Олимпиаде.

С 9 по 12 мая в Стамбуле пройдет лицензионный турнир, в котором примут участие российские борцы.

– Как оцениваете позиции россиян перед турниром в Стамбуле? Получится ли взять все недостающие лицензии?

– Я считаю, что в женской борьбе четыре лицензии – успех. Уверены, что сможем добрать недостающие две. В греко‑римской борьбе пока разочарование, но мы верим в команду и в ее успех на турнире в Стамбуле. Мы должны завоевывать все лицензии в классической греко‑римской борьбе.

– Едут борцы на игры?

– Повторю: наша задача – взять лицензии. А дальше это будет вопрос серьезных размышлений, взвесим все за и против и примем решение. Не сочтите мои слова за высокопарность, но решение будет принято в согласии с позицией руководства страны и пожеланиями людей, для которых мы выступаем. Это решение должно быть едино с нашей страной, настроением болельщиков.

– Летом узнаем?

– Думаю, это будет после турнира в Стамбуле. Прошу коллег и товарищей воздержаться от радикальных эпитетов об участии в Олимпиаде, как с одной, так и с другой стороны, – сказал глава .