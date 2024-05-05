Абдулрашид Садулаев: «Если попаду на Олимпиаду, надо сделать все, чтобы выйти оттуда победителем»
Абдулрашид Садулаев уверен в хорошей форме на Олимпиаде в Париже.
Накануне двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе победил на чемпионате России.
«Если я на Олимпиаду попаду, там болельщики увидят совершенно другого Абдулрашида. Надо сделать все, полностью отдать себя на ковре, чтобы выйти оттуда победителем. Я уже не первый год на ковре, а это дает опыт», – сказал Садулаев.
В начале апреля Международный олимпийский комитет запретил Садулаеву участвовать в квалификационном турнире в Баку. Российская сторона оспорит это решение.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.