Абдулрашид Садулаев: «Если попаду на Олимпиаду, надо сделать все, чтобы выйти оттуда победителем»

Абдулрашид Садулаев уверен в хорошей форме на Олимпиаде в Париже.

Накануне двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе победил на чемпионате России.

«Если я на Олимпиаду попаду, там болельщики увидят совершенно другого Абдулрашида. Надо сделать все, полностью отдать себя на ковре, чтобы выйти оттуда победителем. Я уже не первый год на ковре, а это дает опыт», – сказал Садулаев.

В начале апреля Международный олимпийский комитет запретил Садулаеву участвовать в квалификационном турнире в Баку. Российская сторона оспорит это решение.

Игры в пройдут с 26 июля по 11 августа.