Михаил Мамиашвили: «Все, что мы можем сделать на сегодня – добиться пересмотра всех решений о недопуске борцов. Мы этим занимаемся»

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Борьба

Мамиашвили заявил, что верит в пересмотр решений по допуску российских борцов.

Ранее двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допустили до соревнований в Баку, где разыгрывались квоты на Игры-2024 в Париже.

– Все, что мы можем сделать на сегодня – добиться пересмотра всех решений в отношении всех российских атлетов, которые по той или иной причине не допущены на площадки предолимпийского отбора. Мы этим занимаемся. Все, что могу сказать.

– Верите ли вы в успешный исход таких разговоров? Учитывая всю актуальную риторику.

– По многим своим позициям мы уже сумели доказать свою состоятельность. И решения были приняты положительные. Верю, почему нет? – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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