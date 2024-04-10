Михаил Мамиашвили: «Все, что мы можем сделать на сегодня – добиться пересмотра всех решений о недопуске борцов. Мы этим занимаемся»

Мамиашвили заявил, что верит в пересмотр решений по допуску российских борцов.

Ранее двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допустили до соревнований в Баку, где разыгрывались квоты на Игры-2024 в Париже.

– Все, что мы можем сделать на сегодня – добиться пересмотра всех решений в отношении всех российских атлетов, которые по той или иной причине не допущены на площадки предолимпийского отбора. Мы этим занимаемся. Все, что могу сказать.

– Верите ли вы в успешный исход таких разговоров? Учитывая всю актуальную риторику.

– По многим своим позициям мы уже сумели доказать свою состоятельность. И решения были приняты положительные. Верю, почему нет? – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины