Украина потребовала не допускать ряд российских борцов к Олимпийским играм в Париже
Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов к ОИ.
Документ подписан руководителями НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины. В нем отмечается, что ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета».
Речь идет о российских борцах Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове, а также белоруске Ванессе Колодинской.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается представителей силовых видов спорта и поддержавших боевые действия.
Олимпийские лицензии, которые завоевали борцы на отборочном турнире, не являются именными.
Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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