Украина потребовала не допускать ряд российских борцов к Олимпийским играм в Париже

Теги МОК вольная борьба греко-римская борьба сборная России по борьбе сборная России жен НОК Украины Политика Ванесса Колодинская Наталья Малышева Сергей Семенов сборная Беларуси Заур Угуев Артур Найфонов Ханум Велиева Заурбек Сидаков Милад Алирзаев Надежда Соколова Алина Касабиева Борьба

Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов к ОИ.

Документ подписан руководителями НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины. В нем отмечается, что ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета».

Речь идет о российских борцах Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове, а также белоруске Ванессе Колодинской.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается представителей силовых видов спорта и поддержавших боевые действия.

Олимпийские лицензии, которые завоевали борцы на отборочном турнире, не являются именными. 

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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12 комментариев
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Бумажные солдаты Зеленского так хотят вернуть границы 91-го года.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Бумажные солдаты Зеленского так хотят вернуть границы 91-го года.
И кофе в Ялте)))
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Готовится самая убогая Олимпиада.
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Ассоциация борьбы со здравым смыслом Украины требует!
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Они будут до самой Олимпиады что - то требовать, и у них будет это получаться, ведь Бах признался, что они в связке. А нейтралы будут обтекать. Дай бог в итоге с десяток поедет. Но не удивлюсь, если уже перед стартом будут какие - то новые требования, и их будут снимать
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Что и требовалось доказать. Сразу об этом писал. Даже если найдутся "нейтрало" позиционирующие себя и встанут на колени, их унизят, но все равно не пустят. Но пусть ползают и упрашивают.
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