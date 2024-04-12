Украина потребовала не допускать ряд российских борцов к Олимпийским играм в Париже

Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов к ОИ.

Документ подписан руководителями НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы . В нем отмечается, что ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета».

Речь идет о российских борцах , , Миладе Алирзаеве, , Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, и Артуре Найфонове, а также белоруске Ванессе Колодинской.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается представителей силовых видов спорта и поддержавших боевые действия.

Олимпийские лицензии, которые завоевали борцы на отборочном турнире, не являются именными.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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